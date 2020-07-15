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قاتل شقيق نجم توتنهام يسلم نفسه للشرطة

الرياضة

قاتل شقيق نجم توتنهام يسلم نفسه للشرطة
Globallookpress Darren Staples via www.imago-ima
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ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن رجلا سلم نفسه لمركز الشرطة الرئيسي في مدينة تولوز الفرنسية، واعترف بقتل كريستوف، شقيق نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي الدولي الإيفواري، سيرج أورييه.

ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل عن أسباب ودوافع الجريمة.

ولفظ كريستوف (26 عاما) أنفاسه الأخيرة في المستشفى الذي نقل إليه بعد تعرضه لطلق ناري في الساعات الأولى من صباح أمس الأول قرب أحد الملاهي الليلية في مدينة تولوز الفرنسية.

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يذكر أن الراحل كان يزاول كرة القدم مع نادي تولوز روديو للهواة.

المصدر: وكالات 

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