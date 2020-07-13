مقتل شقيق نجم توتنهام رميا بالرصاص بعد ساعات من فوز "السبيرز" على أرسنال

تلقى الإيفواري، سيرج أورييه، مدافع نادي توتنهام، صباح اليوم الاثنين، أخبارا حزينة، بعد ساعات قليلة من فوز فريقه في ديربي شمال لندن على أرسنال، وذلك بتلقيه خبر مقتل شقيقه.

وذكرت صحيفة "thesun" البريطانية، نقلا عن موقع "FranceNews24"، أن كريستوف، شقيق سيرج أورييه، قتل فجر صباح اليوم الاثنين، رميا بالرصاص، في مدينة تولوز الفرنسية.

Tottenham star Serge Aurier's brother 'shot dead' with killer still on the run https://t.co/JVUymxAmsHpic.twitter.com/xaC8uWwZVz — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 13, 2020

وأضافت الصحيفة، أنه جرى نقل شقيق نجم توتنهام، إلى المستشفى الطبي الجامعي في تولوز، بعد إصابته برصاصة على مستوى البطن، بالقرب من أحد الملاهي الليلية.

🔴 ALERTE INFO - #FaitsDivers : Le frère du footballeur Serge #Aurier ex @PSG_inside#PSG tué par balles à #Toulouse ce matin vers 5h sur la voie publique. Le jeune homme de 26 ans est déclaré décédé à l’hôpital. L'auteur du meurtre est en fuite (Le Point). pic.twitter.com/MWoIohOVgk — FranceNews24 (@FranceNews24) July 13, 2020 🔴 ALERTE INFO - #FaitsDivers : Le frère du footballeur Serge #Aurier ex @PSG_inside#PSG tué par balles à #Toulouse ce matin vers 5h sur la voie publique. Le jeune homme de 26 ans est déclaré décédé à l’hôpital. L'auteur du meurtre est en fuite (Le Point). pic.twitter.com/MWoIohOVgk — FranceNews24 (@FranceNews24) July 13, 2020

وأشارت إلى أن كريستوف (26 عاما)، الذي كان يزاول كرة القدم مع نادي تولوز روديو للهواة، لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرا بإصابته.

وكان سيرج أورييه، شارك أساسيا فى المباراة التي حقق فيها فريقه توتنهام فوزا هاما على غريمه أرسنال، بهدفين مقابل هدف واحد، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات