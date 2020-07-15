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جريمة قتل مروعة لمصارع في ليلة عيد ميلاده

الرياضة

جريمة قتل مروعة لمصارع في ليلة عيد ميلاده
insatgram
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تعرض المقاتل البريطاني بالفنون القتالية المختلطة MMA ، جارو شيبرد، للطعن في حفل عيد ميلاده الثلاثين بالعاصمة البريطانية لندن.

وأفاد موقع TMZ، أنه تم اكتشاف المقاتل مصابا بنزيف بسبب الطعنات التي تلقاها في يوم السبت الماضي.

ورغم وصول سيارة الإسعاف بسرعة إلى مكان الحادث، لكنها لم تستطع إنقاذ شيبرد الذي لفظ أنفاسه الأخيرة أمام منزله.

في وقت سابق من مساء يوم وفاته، احتفل شيبرد في الفناء الخلفي لمنزله مع الأصدقاء والعائلة وأطفاله الصغار بعيد ميلاده.

ولكنه تعرض لهجوم مسلح من مجهول، أدى إلى تلقيه إصابات قاتلة، وفتحت شرطة لندن تحقيقا في الحادث باعتباره جريمة قتل، لكنها ما زالت حتى اللحظة لم تجد القاتل.  

وقام أصدقاء المقاتل البريطاني في وضع الورود والشموع في المكان الذي قتل فيه شيبرد.

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RIP CHAMP @jaynightmare_mma

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خاض شيبرد ثمانية نزالات في MMA، انتهت بفوزه في ستة منها، مقابل هزيمتين، بالإضافة إلى فوزه في نزال واحد بـ Bellator في الولايات المتحدة.

المصدر: tmz.com

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