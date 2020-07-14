تصعيد جديد في الخلاف بين الأهلي والزمالك المصري

يواصل الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، تقديمه للبلاغات منذ الأحد ضد رئيس الزمالك، آخرها مذكرة إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "إعلام المصريين"، ضد قناة الزمالك التلفزيونية.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، يظهر فيه رئيس "القلعة البيضاء" مرتضى منصور خلال جولة داخل ناديه يسب ويشتم محمود الخطيب رئيس "القلعة الحمراء" ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

وقال بيان الأهلي: "تقدم النادي الأهلي بشكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه، بسبب التجاوزات غير الأخلاقية التي جاءت على لسانه، سواء في التسجيلات الخاصة برئيس الزمالك أو بكلامه أثناء مداخلته الهاتفية مع القناة (الأحد 12 يوليو)".

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وتابع الأهلي في شكواه: "إن رئيس الزمالك لم يجد رادعا، ويتطاول على هذا ويشتم ذاك، ويخوض في الأعراض، وانتهك هو وقناته ميثاق الشرف الإعلامي، وتجاوز كل الحدود، في الوقت الذي تعهد فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من قبل، في بيان رسمي، صدر بتاريخ 14ــ 6ــ2020 أنه سوف يقوم بمعاقبة الذي يخرج عن النص، ويسحب ترخيص القناة الخاصة بناديه، لكن رئيس الزمالك ضرب بكل هذا، وقبلهم نصوص القانون، عرض الحائط، واستمر على نهجه المتجاوز بحق النادي الأهلي وقياداته دون حسيب أو رقيب".

وطالب النادي الأهلي بـ"تفعيل القانون، وأن يمارس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحياته في ردع رئيس الزمالك، والحفاظ على قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري، الذي قد يعاني أزمة أخلاقية بسبب التجاوزات الفجة للمذكور".

يذكر أن الفترة الماضية شهدت تصعيدا كبيرا من جانب الأهلي ضد رئيس الزمالك وقناته الرسمية، سواء في ملف التجاوزات اللفظية أو ملف نادي القرن.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"