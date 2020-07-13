محمود الخطيب لوزير الرياضة المصري: تجاوزات مرتضى منصور فاقت الحدود

أرسل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، خطابا جديدا اليوم الاثنين لوزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، لإيقاف تصرفات مرتضى منصور رئيس الزمالك، حسب وصف بيان الأهلي.

🚨من النادي الأهلي إلى وزير الشباب والرياضة في مذكرة رسمية

عامان من السباب والشتائم والخوض في الأعراض من رئيس الزمالك.. شبابنا في خطر pic.twitter.com/bh3TiFNmJe — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 13, 2020

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وقال الأهلي في بيان رسمي: "تقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بمذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيها التفعيل العاجل للقانون ونصوصه، بحق التجاوزات غير الأخلاقية لرئيس الزمالك، التي فاقت كل الحدود وباتت خطرا يهدد قيم المجتمع المصري وثوابته وتمثل خطرا أكبر على تربية النشء".

وواصل بيان الأهلي: "سباب وشتائم رئيس الزمالك لم تتوقف على مدار عامين تقريبا، وطالت النادي الأهلي ورموزه وقياداته دون حسيب أو رقيب خاصة أن القانون غاب بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها رئيس الزمالك، والتي حالت ولا تزال تحول دون مثوله أمام جهات التحقيق لمحاسبته بالقانون عن الجرائم التي يرتكبها، أسوة بما يحدث مع كل أفراد الشعب المصري".

وشدد: "تضمنت المذكرة أيضا أن رئيس الزمالك لم يسب فقط رئيس الأهلي وممثل كيان ناديه بتفويض جمعيته العمومية، ولكنه أهان مائة مليون مصري، بخلاف ألفاظ خارجة وشتائم وسباب يعف اللسان عن ذكرها".



وأتم البيان: "وطالب الخطيب بتطبيق القانون، انطلاقا مما يحرص عليه ويعلن عنه دوما الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه لا يوجد شخص فوق القانون لدرء فتنة لا تحمد عقباها بين الجماهير المشحونة بالغضب من تجاوزات رئيس الزمالك".

المصدر: الصفحة الرسمية لنادي الأهلي المصري