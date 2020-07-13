رسميا.. "كاس" تصدر قرارها بشأن حرمان مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، اليوم الاثنين، إسقاط العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في البطولات الأوروبية.

كما قررت محكمة التحكيم، تقليص الغرامة المالية الموقعة على "السيتي" من 30 مليون يورو، إلى 10 ملايين فقط.

#BREAKING: Manchester City will play European football next season after their two year ban was overturned by the Court of Arbitration for Sport.#OptusSportpic.twitter.com/eQIEpMzNZY — Optus Sport (@OptusSport) July 13, 2020

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حرم مانشستر سيتي من خوض مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لموسمين، وفرض عليه غرامة بقيمة 30 مليون يور، بذريعة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، ولكن النادي المتوج بطلا لإنجلترا في الموسمين المنصرمين (2017-2018 و2018-2019)، تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم في مدينة لوزان السويسرية.

واستمعت المحكمة الرياضية لمرافعة مانشستر سيتي، فى هذه القضية، على مدى ثلاثة أيام، خلال شهر يونيو الماضي.

وتنص قواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها الـ"يويفا"، على التزام الأندية بتحقيق توازن بين إيراداتها وإنفاقها.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي، ما زال ينافس في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث وصل إلى الدور ثمن النهائي، وتغلب ذهابا على ريال مدريد بهدفين لواحد، وسيتواجه الفريقان إيابا في مانشستر، في شهر أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات