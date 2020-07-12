غريزمان يتلقى ضربة موجعة تهدد موسمه

كشفت إذاعة RAC1 تعرض أنطوان غريزمان، مهاجم برشلونة، لإصابة قد تنهي موسمه في الدوري الإسباني، وذلك خلال مباراة فريقه بمضيفه بلد الوليد، السبت، ضمن منافسات الجولة 36 لكرة القدم.

وشارك غريزمان كأساسي في المواجهة التي انتهت بفوز البرسا 1-0، قبل أن يتم تبديله في الفترة ما بين الشوطين، وذلك بسبب شعوره بانزعاجات على مستوى العضلة الرباعية.

وذكرت الإذاعة الإسبانية، إن غريزمان يعاني من إصابة في عضلة الرؤوس الرباعية، ولذلك فاللاعب الفرنسي مهدد بالغياب عن المبارتين المتبقيتين في الليغا هذا الموسم.

Antoine Griezmann a ressenti une gêne au niveau du quadriceps. Une blessure qui pourrait lui faire manquer les deux dernières rencontres de Liga qui se disputeront la semaine prochaine : face à Osasuna le 16 juillet et contre Alavés le 19. (RAC1) pic.twitter.com/mm0UtM9LU7 — CSN (@sita_christy) July 12, 2020

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وهذه أول إصابة يتعرض لها اللاعب الفرنسي البالغ 29 عاما مع البرسا خلال الموسم الحالي، لينضم بذلك إلى قائمة المصابين التي تضم مواطنيه صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي.

ويتحضر برشلونة للقاء أوساسونا الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة 37، ويحتل البلوغرانا وصافة ترتيب فرق الدوري برصيد 79 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال مدريد، لكن الأخير لم يخض بعد مباراته في الجولة الـ36.

المصدر: "وكالات"