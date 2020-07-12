مدرب برشلونة يكشف سبب تغييره لغريزمان مبكرا في مباراة بلد الوليد

وضح مدرب برشلونة، كيكي سيتين، سبب إقدامه على تغيير النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، في مباراة الفريق الكتالوني ضد مضيفه بلد الوليد، أمس السبت، في المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني.

واستبدل غريزمان بين شوطي المباراة، ليدخل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز عوضا عنه.

وفي تفسيره لهذا التغيير، قال سيتين عقب المباراة التي انتهت بفوز "البارسا" بشق الأنفس (1-0): "غريزمان طلب التغيير، بعدما شعر ببعض الانزعاج".

ولم يوضح سيتين نوع الانزعاج الذي عانى منه غريزمان، لكن تقارير إعلامية إسبانية، قالت إن النجم الفرنسي تعرض لإصابة قوية قد تنهي موسمه.

وقدم غريزمان، الذي يتعرض لانتقادات لاذعة لتراجع مستواه منذ انضمامه لبرشلونة مطلع الموسم الحالي، أداء باهتا في الـ45 دقيقة التي لعبها في مباراة بلد الوليد قبل استبداله، حيث أضاع على فريقه هدفين محققين.

وبفوزه على بلد الوليد، رفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة، في وصافة الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال مدريد، لكن الأخير لم يخض بعد مباراته في الجولة الـ36.

المصدر: .sports.ru