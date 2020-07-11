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شاهد.. رونالدو 10 من 10

الرياضة

شاهد.. رونالدو 10 من 10
Reuters
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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما مميزا في مباراة فريقه يوفنتوس أمام ضيفه أتالانتا، يوم السبت، وذلك ضمن الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل رونالدو هدف التعادل "للبيانكونيري" في الدقيقة 55 من ضربة جزاء، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

وترجم النجم البرتغالي بذلك 10 ركلات جزاء إلى عشرة أهداف "لليوفي" خلال الموسم الحالي "للكالتشيو" أي بنسبة 100%، ليرفع رصيده إلى 27 هدفا ويصبح على بعد تصويبة واحدة فقط من متصدر هدافي الدوري شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

المصدر: RT 

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