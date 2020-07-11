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المغربي حكيم زياش في أول مران مع تشيلسي

الرياضة

المغربي حكيم زياش في أول مران مع تشيلسي
Globallookpress
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شارك الدولي المغربي حكيم زياش في أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، بعد انضمامه إلى صفوف "البلوز" قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

ونشر الحساب الرسمي لتشيلسي على موقع "تويتر"، صورا للنجم المغربي وهو يشارك في أول مران مع الفريق اللندني.

 ووقع حكيم زياش، البالغ من العمر 27 عاما، عقدا لمدة 5 أعوام مع النادي اللندني، في فبراير الماضي، قادما من أياكس أمستردام مقابل 44 مليون يورو.

المصدر: وكالات 

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