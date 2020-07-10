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تغيير حكم مباراة ريال مدريد بعد تقدمه بهدف من ضربة جزاء

الرياضة

تغيير حكم مباراة ريال مدريد بعد تقدمه بهدف من ضربة جزاء
AFP GABRIEL BOUYS
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شهدت مباراة ريال مدريد وضيفه ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة 35 للدوري الإسباني لكرة القدم، إصابة حكم الساحة جيل مانزانو، واستبداله بالحكم الرابع.

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وتوقفت المباراة في الدقيقة 26 بعد إصابة مانزانو بإلتواء في الكاحل، وتدخل الطاقم الطبي لدقائق، وتم استئناف اللعب مجددا لكنه توقف في الدقيقة 29 وتدخل الطاقم الطبي مرة أخرى وقاموا بربط كاحل الحكم برباط ضاغط. 

وتم استبدال مانزانو في فترة ما بين الشوطين بزميله الحكم الرابع هيكتور رودريغيز.

وتقدم ريال مدريد في الشوط الأول بهدف سجله المهاجم كريم بنزيما، من ضربة جزاء احتسبها الحكم مانزانو، في الدقيقة 11، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل الفريق الملكي.

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المصدر: RT 

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