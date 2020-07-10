شاهد.. ريال مدريد يضع قدما على منصة التتويج

خطا ريال مدريد خطوة أخرى نحو التتويج بلقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في ختام الجولة 35 لليغا.

وأحرز هدفي الفريق الملكي كل من، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ولاعب خط الوسط ماركو أسينسيو، في الدقيقتين (11 من ضربة جزاء، و50) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل "الميرنغي".

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وحقق ريال مدريد بذلك انتصاره الثامن على التوالي، ورفع رصيده إلى 80 نقطة، ليبتعد من جديد بصدارة الليغا بفارق أربع نقاط عن وصيفه برشلونة، الذي تغلب بدوره على جاره إسبانيول في "الديربي الكتالوني" الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، مني ديبورتيفو ألافيس بالهزيمة السادسة على التوالي، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 35 نقطة فقط.

المصدر: RT