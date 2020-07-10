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شاهد.. ريال مدريد يحصل على ركلة جزاء أمام أنظار راموس على المدرجات

الرياضة

شاهد.. ريال مدريد يحصل على ركلة جزاء أمام أنظار راموس على المدرجات
Reuters
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تقدم فريق ريال مدريد على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، في بداية اللقاء بينهما مساء الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة 35 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وحصل الفريق الملكي على ضربة جزاء، في الدقيقة 11، ترجمها المهاجم كريم بنزيما إلى هدف التقدم لفريقه، أمام أنظار قائد الفريق وقلب دفاعه النابض سيرخيو راموس، المتخصص بركلات الجزاء، الذي يتابع المباراة من على المدرجات بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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ويقدم الماتادور راموس واحدا من أفضل مواسمه، وقاد "الميرينغي" الملكي إلى الفوز في آخر مباراتين بهدفين سجلهما من ضربتي جزاء، وليرفع رصيده إلى 10 أهداف حتى الآن، ويتقاسم المركز الثالث عشر مع ثلاثة لاعبين في قائمة أفضل هدافي الليغا، علما أنه يلعب في مركز قلب الدفاع.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الدوري، برصيد 77 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة، على ملاحقه المباشر ووصيفه برشلونة، الذي تغلب على جاره إسبانيول في "الديربي الكتالوني" الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات هذه الجولة للدوري.

المصدر: RT 

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