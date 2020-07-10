" The Athletic": "في يد ميسي الزر الأحمر!"

كشف مصدر مضطلع على ما يجري داخل أسوار برشلونة، عن مدى التأثير الكبير الذي يمتلكه قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي على النادي الكتالوني.

ونقلت صحيفة " The Athletic" عن مصدر وصفته بالمقرب من أسوار "كامب نو": "إذا أراد ليو، يمكنه أن يعلن غدا وبكل سهولة: نحن بحاجة إلى رئيس جديد ومدرب جديد. لديه زر أحمر في يده كل يوم. ولكنه لا يضغط عليه قط".

يذكر أن ليونيل ميسي (33 عاما) التحق بفريق برشلونة الأول منذ عام 2003، ومنذ ذلك الحين، حصل معه أربع مرات على لقب دوري أبطال أوروبا، ونال جائزة الكرة الذهبية ست مرات، إضافة إلى العديد من الألقاب الفردية والجماعية الأخرى.

المصدر: وكالات