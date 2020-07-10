نتيجة قرعة ربع نهائي ونصف نهائي الدوري الأوروبي

جرى اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، سحب قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكانت المسابقة قد توقفت في مارس الماضي، نتيجة لتفشي فيروس كورونا، وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا" لاحقا، استكمالها بنظام التجمع في أغسطس المقبل في ألمانيا.

وأقيمت منافسات ذهاب ثمن النهائي، باستثناء مباراتين فقط بين روما وإشبيلية، وإنتر ميلان وخيتافي.

وتقرر إقامة مواجهتي روما وإشبيلية، وإنتر ميلان ضد خيتافي في الدور ثمن النهائي، من مباراة واحدة فقط في ألمانيا (بدلا من مباراتي ذهاب وإياب)، أما المواجهات الأخرى، فسيقام القسم الثاني منها في ملاعب أصحاب الأرض، دون تغيير.

نتيجة قرعة الدور ربع النهائي

1- فولفسبورغ أو شاختار# فرانكفورت أو بازل

2- لاسك أو مانشستر يونايتد # باشاك شهير أو كوبنهاغن

3- إنتر ميلان أو خيتافي # رينجرز أو ليفركوزن

4- أولمبياكوس أو وولفرهامبتون # إشبيلية أو روما.

نتيجة قرعة نصف النهائي

- الفائز من المباراة (4) # الفائز من المباراة (2)



- الفائز من المباراة (3) # الفائز من المباراة (1)..

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متى ستقام المباريات؟

- ثمن النهائي: 5 و6 أغسطس.

- ربع النهائي: 10 و11 أغسطس.

- نصف النهائي: 16 و17 أغسطس.

- المباراة النهائية: 21 أغسطس.

المصدر: وكالات