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فاردي يرد التحية لأوباميانغ

الرياضة

فاردي يرد التحية لأوباميانغ
AFP haun Botterill
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قاد مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي فريقه إلى انتزاع نقطة ثمينة من مضيفه آرسنال (1-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، وذلك في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وضع المهاجم الغابوني بيير إيميريك-أوباميانغ فريق أرسنال "المدفعجية" في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول. ورد عليه جيمي فاردي بهدف التعادل لفريق ليستر سيتي "الثعالب" عند الدقيقة 58 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

ورفع جيمي فاردي رصيده إلى 22 هدفا ويتربع على عرش صدارة الهدافين، بفارق هدفين عن وصيفه أوباميانغ بالذات.

وبدوره رفع ليستر سيتي رصيده بعد هذا التعادل إلى 59 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

بينما رفع أرسنال رصيده إلى 50 نقطة، وبقي في المركز السابع.

المصدر: RT

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