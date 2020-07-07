تشيلسي يفلت من كمين كريستال بالاس

خرج فريق تشيلسي بفوز مثير من ملعب مضيفه كريستال بالاس (3-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية تشيلسي "البلوز" كل من، المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، ولاعب خط الوسط الأمريكي كريستيان بوليسيتش، والمهاجم تامي أبراهام في الدقائق (6، 27، 71) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية كريستال بالاس كل من المهاجمين، الإيفواري ويلفريد زاها، والبلجيكي كريستيان بينتيكي في الدقيقتين (34 و72) على الترتيب، على ملعب "سيلهرست بارك".

وحقق تشيلي بذلك انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 60 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث، متجاوزا بفارق نقطتين فريق ليستر سيتي قبل مباراته أمام الفريق اللندي الآخر أرسنال، مساء اليوم أيضا.

بينما مني كريستال بالاس بالهزيمة الرابعة على التوالي، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، برصيد 42 نقطة.

المصدر: RT