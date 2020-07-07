كوتينيو يثير الجدل بزيارته لنابولي

أثار البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة المعار حاليا إلى بايرن ميونخ الألماني، التكهنات بزيارته إلى مدينة نابولي الإيطالية حول إمكانية رحيله لصفوف فريق "الأزوري".

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد وشوهد كوتينيو في مدينة نابولي، حيث وصل أمس الاثنين، ومن المقرر أن يقيم هناك لعدة أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوتينيو تجول في وسط المدينة مع مواطنه آلان لاعب نابولي، والذي التقى به مرة وحيدة في منتخب البرازيل، وذهب الثنائي إلى مطعم ياباني.

وألمحت الصحيفة إلى إمكانية إبرام صفقة تبادلية تقضي برحيل كوتينيو إلى نابولي، مقابل انتقال فابيان روز لاعب الفريق الإيطالي إلى برشلونة.

بينما أشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن زيارة كوتينيو لمدينة نابولي، ترجع فقط إلى صداقته مع آلان.

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي في مباراة الإياب ضمن دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، والتي تم تأجيلها بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، علما أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل (1-1) على أرض الفريق الإيطالي.

يذكر أن فترة إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ تنتهي بانتهاء الموسم الحالي، ومن المفترض أن يعود بعد ذلك إلى برشلونة، الذي يرفض الإبقاء عليه ضمن صفوفه.

المصدر: وكالات