بالأرقام.. رونالدو الأفضل في العام 2020!

أظهرت إحصائيات لشبكة "Opta" المختصة في رصد أرقام ومردود لاعبي كرة القدم، أن مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في العام 2020.

وذكرت الشبكة العالمية، أنه في العام الحالي، لم يسجل أي لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى، أهدافا في الدوري أكثر من رونالدو.

وأوضحت أن النجم البرتغالي، سجل هذا العام، 15 هدفا لفريقه يوفنتوس في الدوري الإيطالي الذي تتبقى منه ثماني مراحل، مشيرة إلى أن المهاجم المتألق في صفوف نادي بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، سجل أيضا 15 هدفا في الدوري الألماني الذي اختتمت منافساته قبل أيام، وتوج البايرن باللقب.

15 – لم يسجل أي لاعب أهدافاً في الدوري أكثر من كريستيانو رونالدو في عام 2020 في الدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى (ليفاندوفسكي أيضا سجل 15). تألق. pic.twitter.com/ZiBgu52S2K — OptaArabi (@OptaArabi) July 6, 2020

يذكر أن رونالدو البالغ 35 عاما، يحتل حاليا المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفا، ويتخلف بفارق أربعة أهداف عن متصدر القائمة، الدولي الإيطالي شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو روما.

المصدر: "Opta"