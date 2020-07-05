كورونا يفجع محمد صلاح

توفيت عمة النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا الذي يجتاح البلاد.

وفارقت الشقيقة الكبرى لوالد اللاعب البالغ 28 عاما الحياة، بعد أيام من تعافيها من فيروس كورونا داخل مستشفى بسيون المركزي قبل أن تتدهور حالتها الصحية ويتم نقلها لمركز قلب كفر الشيخ.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة عقب صلاة العصر بمقابر قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح.

وكان النجم لاعب منتخب مصر وليفربول، تبرع لقريته، بمبلغ 30 ألف جنيه إسترليني، لبناء محطة إسعاف جديدة في نجريج، والمساعدة في تحسين ظروف الرعاية الطبية هناك من أجل مقاومة فيروس كورونا.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"