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شاهد.. بوادر أزمة جديدة بين رونالدو ومدربه

الرياضة

شاهد.. بوادر أزمة جديدة بين رونالدو ومدربه
AFP ISABELLA BONOTTO
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شهدت مواجهة يوفنتوس أمام تورينو في الديربي الذي جمع الفريقين السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي، لقطة مثيرة للجدل، بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومدربه.

وفي لقطة نجحت إحدى كاميرات الإعادة في التقاطها، ظهر كريستيانو غير متحمس لتعليمات مدرب الفريق ماوريسيو ساري، فبعد أن تحدث المدرب مع نجمه قرب خط التماس، أبدى رونالدو ردة فعل سلبية، كاشفا عن امتعاضه من توجيهات المدرب.

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وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن رونالدو كان غاضبا بشدة واحتج لمديره الفني، خلال تواجده على أرض الملعب، في المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس بنتيجة (4-1).

وأضافت أنه خلال تقدم يوفنتوس بهدفين نظيفين، بدا رونالدو غاضبا واشتكى لمدربه من قلة المساعدة، مشيرة إلى الدون اقترب من ساري وشرح له ما يريده.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي طلب المزيد من التعاون والمساعدة من زملائه على أرض الملعب.

وسجل كريستيانو في المباراة هدفه الأول من ركلة حرة مباشرة منذ انضمامه إلى "السيدة العجوز"، قادما من ريال مدريد صيف عام 2018.

وسبق لعلاقة نجم البرتغالي وساري مدرب الفريق أن شهدت جدلا، بسبب خروج رونالدو واستبداله في الدقيقة 55 من مواجهة ميلان في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وتكرر المشهد في مواجهة لوكوموتيف موسكو الروسي ضمن منافسات الجولة 4 من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: "وكالات" 

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