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منافس حبيب المقبل يعزيه في والده بكلمات مؤثرة

الرياضة

منافس حبيب المقبل يعزيه في والده بكلمات مؤثرة
AFP DOUGLAS P. DEFELICE-ETHAN MILLER
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أعرب المقاتل الأمريكي جوستين غايتجي عن تعازيه الحارة لمنافسه المقبل حبيب نورمحمدوف بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة في والده عبد المناف اليوم الجمعة.

وكتب غايتجي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إنه خبر يفطر القلوب عن الأسطورة عبد المناف نورمحمدوف. أعرب عن تعازيّ لحبيب وفريقه بالكامل. لقد رحل والدك وقلبه مليء بالفخر، عارف، أنك ستستمر في إرثه".

ومن المقرر أن يقام النزال المرتقب على لقب منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف بين حبيب (البطل الحالي) وغايتجي (البطل المؤقت) في الـ19 من سبتمبر المقبل في مدينة أبوظبي الإماراتية.

كما كتب المقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور عبر صفحته في "تويتر" معزيا حبيب:"فقدان الأب، المدرب، والداعم المخلص للرياضة. تعازيّ الحارة، ارقد بسلام عبد المناف نورمحمدوف".

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وتوفى نورمحمدوف الأب البالغ 57 عاما بسكتة دماغية اليوم الجمعة بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب الأرقام القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

المصدر: sportbox.ru

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