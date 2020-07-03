منافس حبيب المقبل يعزيه في والده بكلمات مؤثرة

أعرب المقاتل الأمريكي جوستين غايتجي عن تعازيه الحارة لمنافسه المقبل حبيب نورمحمدوف بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة في والده عبد المناف اليوم الجمعة.

«Хабиб, мне очень жаль». Гэтжи отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедоваhttps://t.co/jg34sDjJOhpic.twitter.com/tvZHEY1p2b — Sportbox.ru (@sportbox) July 3, 2020

وكتب غايتجي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إنه خبر يفطر القلوب عن الأسطورة عبد المناف نورمحمدوف. أعرب عن تعازيّ لحبيب وفريقه بالكامل. لقد رحل والدك وقلبه مليء بالفخر، عارف، أنك ستستمر في إرثه".

So heartbreaking to hear this news of the Legend Abdulmanap Nurmagomedov. I’m very sorry @TeamKhabib You’re dad passed with a heart full of pride knowing you will carry on his legacy. — Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) July 3, 2020

ومن المقرر أن يقام النزال المرتقب على لقب منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف بين حبيب (البطل الحالي) وغايتجي (البطل المؤقت) في الـ19 من سبتمبر المقبل في مدينة أبوظبي الإماراتية.

«У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг — нет. Он так и не вышел из комы».



💬 О причинах смерти Абдулманапа Нурмагомедова: https://t.co/a87wOAV9yDpic.twitter.com/HPMZ0xNWtz — Чемпионат (@championat) July 3, 2020

كما كتب المقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور عبر صفحته في "تويتر" معزيا حبيب:"فقدان الأب، المدرب، والداعم المخلص للرياضة. تعازيّ الحارة، ارقد بسلام عبد المناف نورمحمدوف".

The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020

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وتوفى نورمحمدوف الأب البالغ 57 عاما بسكتة دماغية اليوم الجمعة بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب الأرقام القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

المصدر: sportbox.ru