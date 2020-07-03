الكشف عن سبب وفاة والد حبيب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة

تحدث رمضان ربادانوف صديق عائلة نورومحمدوف المقرب عن سبب وفاة عبد المناف والد المقاتل الروسي حبيب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA في الوزن الخفيف، الجمعة.

وذكر ربادانوف أن الأب توفي بسبب سكتة دماغية، وأنه كان في حالة خطيرة عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع Чемпионат.com الذي نقل تصريحات صديق العائلة.

وأعلن رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية،عبر قناته في "تليغرام" الخاصة، وفاة والد نجم الرياضات القتالية المختلطة، ظهيرة اليوم الجمعة.

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يذكر أن عبد المناف البالغ 57 عاما دخل إلى أحد مستشفيات داغستان في الـ25 من أبريل الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري في الـ3 من مايو الماضي بعد تدهور حالته الصحية.

ودخل عبد المناف خلال مرحلة علاجه في غيبوبة اصطناعية بعد إصابته بجلطة دماغية وخضوعة لعملية في القلب إثر تدهور صحته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

المصدر: "لينتا.رو"