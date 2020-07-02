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ريال مدريد يعزز صدارته بفوز بشق الأنفس على خيتافي (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يعزز صدارته بفوز بشق الأنفس على خيتافي (فيديو)
Gettyimages.ru
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حقق ريال مدريد فوزا صعبا وثمينا بهدف دون رد على ضيفه خيتافي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويدين ريال مدريد بالفضل في الفوز لقائده سيرخيو راموس الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من علامة الجزاء في الدقيقة الـ79 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة، موسعا الفارق مع مطارده وغريمه التقليدي برشلونة إلى 4 نقاط مع تبقي 5 جولات على نهاية المسابقة.

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في المقابل، توقف رصيد خيتافي عند 52 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT

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