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مانشستر سيتي يقسو على ليفربول برباعية ويعكر عليه الفرحة بلقب "البريميرليغ"

الرياضة

مانشستر سيتي يقسو على ليفربول برباعية ويعكر عليه الفرحة بلقب
Gettyimages.ru
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حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا برباعية نظيفة على ضيفه ليفربول، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل رباعية أصحاب الأرض كل من البلجيكي كيفين دي بروين من ركلة جزاء ورحيم ستيرلينغ وفيل فودين ولاعب ليفربول أليكس أوكسليد تشامبرلين بالخطأ في مرماه في الدقائق 25 و35 و45 و66 على التوالي.

وهذه الخسارة هي الثانية فقط لـ"الريدز" في الدوري الموسم الجاري بعد خسارة أولى بثلاثية نظيفة أمام واتفورد ضمن الجولة الـ28 من المسابقة.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ليفربول عند 86 في صدارة الرتيب.

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يذكر أن ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، بعد خسارة ملاحقه مانشستر سيتي أمام تشيلسي 2-1 في الجولة الـ31 من المسابقة.

المصدر: RT

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