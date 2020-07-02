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شاهد.. لاعبو مانشستر سيتي يقفون في ممر شرفي للاعبي ليفربول "أبطال البريميرليغ" (فيديو وصور)

الرياضة

شاهد.. لاعبو مانشستر سيتي يقفون في ممر شرفي للاعبي ليفربول
Gettyimages.ru
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وقف لاعبو مانشستر سيتي في ممر شرفي للاعبي ليفربول، قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتلقى لاعبو ليفربول الذين حسموا لقب الدوري الإنجليزي مبكرا الأسبوع الماضي التحية من لاعبي مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، الذين وقفوا في ممر شرفي، كنوع من التكريم، وهو عرف كروي معتمد في العديد من الدوريات العالمية.

يذكر أن ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، بعد خسارة ملاحقه نادي مانشستر سيتي أمام تشيلسي 2-1 في الجولة الـ31 من المسابقة.

المصدر: RT 

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