شاهد.. لاعبو مانشستر سيتي يقفون في ممر شرفي للاعبي ليفربول "أبطال البريميرليغ" (فيديو وصور)

وقف لاعبو مانشستر سيتي في ممر شرفي للاعبي ليفربول، قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتلقى لاعبو ليفربول الذين حسموا لقب الدوري الإنجليزي مبكرا الأسبوع الماضي التحية من لاعبي مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، الذين وقفوا في ممر شرفي، كنوع من التكريم، وهو عرف كروي معتمد في العديد من الدوريات العالمية.

A guard of honour and we’re ready to go. Enter the Champions 🏆#MCILIV



pic.twitter.com/on69VZfykp — Alexander Umeakubuike™ ✊🏿 (@AUmeakubuike) July 2, 2020

The guard of honour of Manchester City players to Liverpool players in video 🎥😍#MCILIV#LFC 🔴pic.twitter.com/y2a286jt3E — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) July 2, 2020

يذكر أن ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، بعد خسارة ملاحقه نادي مانشستر سيتي أمام تشيلسي 2-1 في الجولة الـ31 من المسابقة.

المصدر: RT