 
مباشر

رسميا.. إنتر ميلان يضم المغربي حكيمي

الرياضة

رسميا.. إنتر ميلان يضم المغربي حكيمي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o85o

أعلن إنتر ميلان الإيطالي اليوم الخميس تعاقده رسميا مع الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيسر لريال مدريد لينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وبداية من الموسم الجديد.

وذكر إنتر عبر موقعه الرسمي، أن حكيمي أصبح لاعبا لـ"النيراتزوري" بشكل رسمي، بعدما وقع على عقود انضمامه نهائيا وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025.

في المقابل، ذكر ريال مدريد في بيان رسمي"اتفق ريال مدريد وإنتر ميلان على انتقال اللاعب أشرف حكيمي. يشكر النادي أشرف على كل هذه السنوات من التفاني والاحتراف والسلوك المثالي منذ التحاقه بأكاديميتنا في عام 2006، ويتمنى له حظا طيبا في مرحلته الجديدة".

إقرأ المزيد
رغم الضجة حول ضعف نجاعة غريزمان التهديفية.. يبقى أفضل من هازارد وفيليكس (تقرير)
رغم الضجة حول ضعف نجاعة غريزمان التهديفية.. يبقى أفضل من هازارد وفيليكس (تقرير)

ولم يعلن الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن تقارير صحفية عديدة تؤكد أن حكيمي انضم للإنتر مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات.

ومن المتوقع أن يحصل حكيمي على 5 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد، بالإضافة إلى المكافآت والحوافز.

يذكر أن حكيمي لعب في الموسمين الأخيرين ضمن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة من النادي الملكي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا