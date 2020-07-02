رغم الضجة حول ضعف نجاعة غريزمان التهديفية.. يبقى أفضل من هازارد وفيليكس (تقرير)

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس، إحصائيات مثيرة عن ثلاثة نجوم انضموا إلى أندية جديدة في الدوري الإسباني بداية الموسم الجاري.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن أرقام نجم برشلونة الجديد، الفرنسي أنطوان غريزمان هذا الموسم أفضل بكثير من أرقام البلجيكي إيدين هازارد مهاجم ريال مدريد وجواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد.

⚽️ Las cifras de Griezmann, mejores que las de Hazard y Joao Félixhttps://t.co/9nKd56D6Ij por @ap_angelperez — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 2, 2020

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وسلطت الصحيفة الضوء على تفوق غريزمان تهديفيا على هازارد وفيليكس هذا الموسم، ورغم ذلك الانتقادات توجه أغلبها إلى النجم الفرنسي الذي كان يُنتظر منه أداء أكثر فعالية وأهدافا أكثر مع الفريق الكتالوني.

- الفرنسي أنطوان غريزمان البالغ 29 عاما انضم إلى برشلونة قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، وسجل 14 هدفا خلال مشاركته باللعب في 3180 دقيقة، بمعدل تسجيله هدفا واحدا في كل 227 دقيقة.

- البرتغالي جواو فيليكس البالغ 20 عاما انضم إلى أتلتيكو مدريد قادما من بنفيكا البرتغالي (لتعويض غياب غريزمان) مقابل 127 مليون يورو، وسجل 8 أهداف خلال مشاركته باللعب في 2361 دقيقة، بمعدل تسجيله هدفا واحدا في كل 295 دقيقة.

- البلجيكي إيدين هازارد البالغ 29 عاما انضم إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو، وسجل هدفا واحدا خلال مشاركته باللعب في 1385 دقيقة.

المصدر: mundodeportivo.com