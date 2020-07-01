شاهد.. إنتر ميلان يمطر شباك بريشيا بسداسية

حقق إنتر ميلان فوزا كاسحا على ضيفه بريشيا بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وتناوب على تسجيل سداسية أصحاب الأرض كل من الإنجليزي آشلي يونغ والتشيلي أليكسيس سانشيز من ركلة جزاء ودانيلو دي أمبروزيو وروبرتو غاليارديني والدنماركي كريستيان إريكسن وأنطونيو كاندريفا في الدقائق 5 و20 و45 و52 و83 و88 على الترتيب.

وهذا الفوز، هو الثالث لإنتر في أربع مباريات منذ استئناف المنافسات التي كانت معلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، مقابل تعادل واحد، ليعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 64 نقطة، معيدا الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين لاتسيو الوصيف، وثماني نقاط مع يوفنتوس المتصدر حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية.

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المعرض الكامل هنا 📸👈 https://t.co/50fHZdMwy8#فورزا_إنتر ⚫️🔵⚫️🔵pic.twitter.com/EEhY7hVF3L — إنتر (@Inter_ar) July 1, 2020

في المقابل، تجمد رصيد بريشيا عند 18 نقطة في المركز الـ20 والأخير على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

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المصدر: RT