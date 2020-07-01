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شاهد.. فتاتان تتبادلان الكرة بين طرفي المسبح بمهارات رائعة

الرياضة

شاهد.. فتاتان تتبادلان الكرة بين طرفي المسبح بمهارات رائعة
nataliaguitler/instagram
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نشرت البرازيلية ناتاليا غيوتلر نجمة الاستعراض بالكرة، ولاعبة كرة الطائرة الشاطئية بالأرجل، فيديو عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" رفقة إحدى الصديقات أثناء قيامهما بعرض مهاري مميز.

 وتظهر في الفيديو غيوتلر رفقة إحدى صديقاتها تقف كل منهما على أحد طرفي المسبح، وتتبادلان تمرير الكرة لبعضهما بطريقة في غاية الإتقان والمهارة.

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Sobe bola @anaheckert 😜⚽️💦

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ودائما ما تنشر غيوتلر عبر حسابها في "إنستغرام"، الذي تعدى المليون ونصف المليون متابع حول العالم، فيديوهات رائعة لمهارات كروية ساحرة.

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SEXTOUUUU 😂⚽️🤦🏻‍♀️

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Vem tranquilo 🙆🏻‍♀️😂🤪

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كما تجمعها الكثير من الفيديوهات بالعديد من نجوم الساحرة المستديرة أمثال نيمار ورونالدينيو.

المصدر: Natalia Guitler/instagram

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