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أوباميانغ يقود أرسنال في "دك حصون" نوريتش برباعية نظيفة (فيديو)

الرياضة

أوباميانغ يقود أرسنال في
Reuters
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حقق أرسنال فوزا عريضا برباعية بيضاء على ضيفه نوريتش سيتي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وحملت رباعية "المدفعجية" توقيع كل من الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ "هدفين" في الدقيقتين 33 و67، والسويسري جرانيت تشاكا في الدقيقة 37، والبرتغالي سيدريك سواريز في الدقيقة 81.

وبتسجيله هدفين اليوم، وصل أوباميانغ للهدف رقم 51 مع أرسنال في الدوري، وبات أسرع لاعب في تاريخ "المدفعجية" يصل إلى الهدف رقم 50 خلال 79 مباراة في "البريميرليغ".

وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 46 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع وليحافظ على آماله بالمنافسة على أحد مقاعد دوري الأبطال مع تبقي 6 جولات من عمر المسابقة.

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في المقابل، زادت الخسارة من آلام نوريتش متذيل الترتيب بتعرضه للهزيمة الرابعة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة.

المصدر: RT

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