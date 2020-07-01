أوباميانغ يقود أرسنال في "دك حصون" نوريتش برباعية نظيفة (فيديو)
حقق أرسنال فوزا عريضا برباعية بيضاء على ضيفه نوريتش سيتي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وحملت رباعية "المدفعجية" توقيع كل من الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ "هدفين" في الدقيقتين 33 و67، والسويسري جرانيت تشاكا في الدقيقة 37، والبرتغالي سيدريك سواريز في الدقيقة 81.
That one's 4 you! 😉#ARSNOR— Arsenal (@Arsenal) July 1, 2020
وبتسجيله هدفين اليوم، وصل أوباميانغ للهدف رقم 51 مع أرسنال في الدوري، وبات أسرع لاعب في تاريخ "المدفعجية" يصل إلى الهدف رقم 50 خلال 79 مباراة في "البريميرليغ".
Pierre-Emerick Aubameyang has scored 50 Premier League goals for Arsenal quicker than any other player has ever managed for the club.— Squawka Football (@Squawka) July 1, 2020
79 games needed. 🙅♂️ pic.twitter.com/hNXU7311JM
وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 46 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع وليحافظ على آماله بالمنافسة على أحد مقاعد دوري الأبطال مع تبقي 6 جولات من عمر المسابقة.
Poachers Goal! 🔥— Sports News @ 🏡 (@sportsfluence) July 1, 2020
Pierre-Emerick Aubameyang scores his 50th Premier League goal in fewer appearances (79) than any other @Arsenal player, and is the 6th fastest to this total among all Premier League players. #ARSNORpic.twitter.com/y5SYxLvqex
Это же наш новенький! Португалец. Артета хвалил его#ARSNORpic.twitter.com/68SHIKp4wT— О'Кейси (@coVce) July 1, 2020
في المقابل، زادت الخسارة من آلام نوريتش متذيل الترتيب بتعرضه للهزيمة الرابعة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة.
المصدر: RT