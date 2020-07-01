رسميا.. إعلان مواعيد مباريات المربع الذهبي ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواعيد الدورين نصف النهائي والنهائي لكأس الاتحاد.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي: "تم تأكيد جدول نصف نهائي الكأس، حيث ستقام المباراتان على ملعب ويمبلي".

وأضاف: "أول مباراة ستكون بين آرسنال ومانشستر سيتي، يوم السبت 18 يوليو، الساعة 19:45 بتوقيت بريطانيا. واليوم التالي، الأحد 19 يوليو، سيشهد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، الساعة 18:00 بتوقيت بريطانيا".

🗓 SEMI-FINAL SCHEDULE 🗓



Your #EmiratesFACup semi-final fixtures and where to watch them in the UK have been confirmed! pic.twitter.com/3vQNRKOWp5 — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 1, 2020

إقرأ المزيد

وختم البيان: "ستلعب المباراتان خلف أبواب مغلقة، ويلتقي الفائزان على ملعب ويمبلي في النهائي، يوم السبت في الأول من أغسطس المقبل".

يذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب تغلبه بسداسية بيضاء على واتفورد في نهائي النسخة الماضية من البطولة.

المصدر: وكالات