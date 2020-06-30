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تأجيل كأس الأمم الإفريقية من يناير العام المقبل إلى عام 2022

الرياضة

تأجيل كأس الأمم الإفريقية من يناير العام المقبل إلى عام 2022
AFP
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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الثلاثاء، تأجيل نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون لمدة عام لتقام في 2022.

وكان من المقرر إقامة كأس الأمم  الإفريقية في الفترة من التاسع من يناير إلى السادس من فبراير العام المقبل لكنها ستقام الآن في يناير 2022.

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وتسبب فيروس كورونا في تعليق منافسات كرة القدم في أرجاء القارة السمراء منذ مارس الماضي مما قلص الوقت المتاح أمام استكمال التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

المصدر: رويترز

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