تأجيل كأس الأمم الإفريقية من يناير العام المقبل إلى عام 2022

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الثلاثاء، تأجيل نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون لمدة عام لتقام في 2022.

وكان من المقرر إقامة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من التاسع من يناير إلى السادس من فبراير العام المقبل لكنها ستقام الآن في يناير 2022.

عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF اجتماعاً بالفيديو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 لمناقشة مستقبل البطولات والأمور المتعلقة بانتشار وباء COVID-19. وقد قررت اللجنة ما يلي: — CAF - AR (@caf_online_AR) June 30, 2020

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وتسبب فيروس كورونا في تعليق منافسات كرة القدم في أرجاء القارة السمراء منذ مارس الماضي مما قلص الوقت المتاح أمام استكمال التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

المصدر: رويترز