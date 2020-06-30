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رسميا.. دورة مجمعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية في المغرب

الرياضة

رسميا.. دورة مجمعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية في المغرب
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قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" إقامة نصف نهائي ونهائي كأس الكونفدرالية بنظام الدورة المجمعة في سبتمبر المقبل في المغرب.

وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مصير البطولات الإفريقية.

وسيتم إقامة نصف نهائي ونهائي كأس الكونفدرالية في المغرب، حيث سيلعب نصف النهائي من مباراة واحدة، والنهائي كذلك، ويلتقي في قبل النهائي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أكادير، ويلعب بيراميدز المصري مع حوريا كوناكري الغيني في نصف النهائي الثاني.

وفي مسابقة دوري الأبطال يلتقي الزمالك المصري ضد الرجاء المغربي والأهلي المصري ضد الوداد المغربي.

ولم يحدد "الكاف" الدولة المستضيفة لباقي مباريات دوري الأبطال رغم التسريبات التي أكدت إقامتها في الكاميرون.

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ولجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" في وقت سابق لإجراءات مماثلة لاستكمال مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وسيستكمل دوري أبطال أوروبا بنظام الدورة المجمعة من مباراة واحدة في البرتغال خلال أغسطس المقبل، بعد اكتمال أندية الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

المصدر: وكالات

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