شاهد.. هدف "قاتل في المقص" على طريقة ميسي

قاد المهاجم الكولومبي فريق لويس مورييل للفوز على مضيفه أودينيزي (3-2) في عقر داره، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز لويس مورييل هدفين رائعين للضيوف، الأول في الدقيقة 71 بتسديدة في المقص الأيسر على طريقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والثاني في الدقيقة 79 بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة في الزاوية اليسرى. وذلك بعد أن افتتح مواطنه المهاجم دوفان زاباتا التسجيل مبكرا لأتالانتا مبكرا، في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية.

بينما سجل المهاجم كيفين لاسانيا هدفي أصحاب الأرض، في الدقيقتين (31 و87) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "فريولي" في مدينة أودينيزي.

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وواصل أتالانتا بذلك سلسلة انتصاراته بعد تحقيقه الفوز السادس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة، وويعزز موقعه في المركز الرابع في الدوري.

بينما تجرع أودينيزي مرارة الهزيمة الثانية تواليا بعد أربعة تعادلات متتالية عقبت ثلاث هزائم أخرى، وتوقف رصيده عند 28 نقطة، وبقي في المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT