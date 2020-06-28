شاهد.. هدف "كوميدي" أبت الكرة إلا أن يضعها "ريبيتش" في الشباك

سجل المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش، هدفا "كوميديا" لفريق ميلان في مرمى ضيفه روما (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسدد لاعب ميلان الإيفواري فرانك كيسي كرة مقصية تصدى لها حارس مرمى روما أنطونيو ميرانتي، لتذهب للمهاجم أنتي ريبيتش، الذي سددها بيمناه من مسافة قريبة تصدى لها الحارس مرة أخرى، لكن الكرة أبت إلا أن تعود من جديد للمهاجم الكرواتي ليضعها بيسراه في الشباك، في الدقيقة 76 مسجلا الهدف الأول "للروسونيري".

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ومن ثم أضاف زميله لاعب خط الوسط الألماني هاكن كالهانغولو الهدف الثاني، في الدقيقة 89 من ضربة جزاء، من زمن اللقاء الذي أقيم في ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

ورفع ميلان رصيده إلى 42 نقطة، وانفرد بالمركز السابع، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن بارما الذي يستضيف إنتر، القطب الكروي الآخر لمدينة ميلانو، في وقت لاحق من مساء اليوم.

المصدر: RT