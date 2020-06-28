لولا الـ "VAR" لحرم ميرتينز من هدف جميل (فيديو)

واصل فريق نابولي سلسلة انتصاراته على حساب ضيفه "الجريح" سبال (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح الهداف التاريخي لنابولي، المهاجم البلجيكي درايس ميرتينز، التسجيل مبكرا بتسديدة "لوب" جميلة، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، واحتسب الحكم هدفه بعد اللجوء لتقنية الإعادة "VAR".

وأدرك الضيوف التعادل بواسطة مهاجمهم أندريا بيتانيا، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

لكن نابولي رد بهدفين عبر كل من المهاجمين، الإسباني خوزيه كاييخون، والألماني أمين يونس، في الدقيقتين (36، و78) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سان باولو" بمدينة نابولي.

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وحقق نابولي بذلك انتصاراه الخامس تواليا، ورفع رصيده إلى 45 نقطة، ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب "الكالتشيو".

في المقابل، مني سبال بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 18 نقطة، وتراجع إلى قاع الترتيب.

المصدر: RT