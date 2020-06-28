حارس مرمى وادي دجلة المصري يعلن إصابته بكورونا

أعلن حارس مرمى نادي وادي دجلة المصري لكرة القدم، محمد عبد المنصف، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عبد المنصف، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "الحمد لله رب العالمين دعواتكم لي بالشفاء العاجل".

وانهالت على اللاعب الدعوات من جمهور الكرة، بالشفاء العاجل له.

ومن المنتظر أن يعاود الدوري المصري نشاطه بداية من 25 يوليو المقبل، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي وباء كورونا.

ويحتل وادي دجلة، المرتبة الـ16 (من أصل 18 فريقا) في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد انقضاء 18 مرحلة من المسابقة.

المصدر: RT

ناصر حاتم