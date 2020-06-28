آريين روبن يعود عن اعتزاله لكرة القدم
أعلن آريين روبن، نجم فريق بايرن ميونيخ السابق، عن عودته من الاعتزال بعد عام أمضاه بعيدا عن الملاعب، وكشف أن عودته ستكون من خلال الموسم المقبل رفقة فريقه الأول جرونينجن الهولندي.
ونشر النادي الهولندي صورة روبن بقميصه، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، ليعلن رسميا عودة النجم الذي تخرج من أكاديميته بعد أن انضم إليها في عمر الـ12 عاما.
وأعرب الجناح الهولندي "الطائر" البالغ 36 عاما عن سعادته بالعودة لفريقه السابق، مشيرا إلى أنه استمع إلى نداء الجماهير بـ"الاستماع لصوت قلبه" والعودة عن قرار الاعتزال.
🌍 BREAKING— FC Groningen (@fcgroningen) June 27, 2020
ARJEN ROBBEN MAAKT COMEBACK BIJ FC GRONINGEN!💚#Arjenvolgjehart#laatonsweereensjuichenpic.twitter.com/QHIkzbZojM
يذكر أن روبن كان قد رحل عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الماضي، بعد 18 عاما قضاها في عالم كرة القدم حقق فيها العديد من الألقاب، على رأسها لقب دوري أبطال أوروبا.
المصدر: FC Groningen