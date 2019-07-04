رسميا.. آريين روبن يضع حدا لمسيرته الكروية

أعلن الدولي الهولندي آريين روبن نجم بايرن ميونيخ الألماني اليوم الخميس، اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا بعد مسيرة حافلة بالتتويجات والأرقام القياسية.

وارتبط روبن (35 عاما) بعدة أندية أوروبية مؤخرا، لكنه قرر الاعتزال وإنهاء رحلته في الملاعب بعد مسيرة عامرة بالإنجازات.

وبدأ روبن مسيرته بقميص غرونينجين الهولندي، قبل أن يرحل إلى آيندهوفن، الذي انتقل منه إلى تشيلسي الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني.

وفي عام 2009، حط روبن الرحال في ملعب أليانز أرينا، ليقضي 10 سنوات بقميص بايرن ميونخ، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.

المصدر: وكالات