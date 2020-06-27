أول تعليق لمدرب برشلونة بعد تعثره أمام فيغو

أعرب المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، كيكي سيتين، عن استيائه من سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه سيلتا فيغو (2-2)، اليوم السبت، ضمن الجولة 32 من الليغا.

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ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن سيتين قوله: "سيلتا فيغو خاطر كثيرا في الدقائق الأخيرة، وسجلوا هدفا ساعدهم على حصد هذه النقطة".

وتابع: "كان علينا ألا نصل إلى هذا الوضع، لأننا في الشوط الأول كنا متفوقين للغاية، كان يجب أن نخرج منه بنتيجة أكثر راحة".

وأشار سيتين إلى أنه: "قبل 11 يوما كنا متفوقين بفارق نقطتين، وإذا فاز ريال مدريد غدا سيحصل على هذه الميزة.. من الناحية النظرية علينا أن ننتصر في المباريات المتبقية، وننتظر تعثر المنافس، وسنرى كيف سنحسن بعض الجوانب، التي ستجعل الأمور أسهل بالنسبة لنا".

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وحصد برشلونة نقطة يتيمة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 69 نقطة، وتقدم إلى الصدارة متجاوزا بفارق نقطة غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي سيحل ضيفا على إسبانيول متذيل الدوري برصيد 24 نقطة فقط، غدا الأحد.

المصدر: وكالات