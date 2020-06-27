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شاهد.. سجل هدفا في شباك برشلونة فأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه ومن ثم الصفراء

الرياضة

شاهد.. سجل هدفا في شباك برشلونة فأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه ومن ثم الصفراء
Reuters
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ارتكب الحكم الإسباني غييرمو كوادرا فرنانديز هفوة، خلال مباراة برشلونة ومضيفه سيلتا فيغو (2-2)، التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه مهاجم سيلتا فيغو إياغو أسباس، بعد أن سجل هدف التعادل الثاني في مرمى برشلونة، في الدقيقة 88، ولكنه أدرك الموقف وتراجع عن قراره فاستبدلها بالبطاقة الصفراء.

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وأهدر فريق برشلونة نقطتين ثمينتين بتعادله أمام مضيفه سيلتا فيغو (2-2)، على ملعب "بالايدوس".

المصدر: RT 

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