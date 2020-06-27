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برشلونة يقع في كمين فيغو.. (فيديو)

الرياضة

برشلونة يقع في كمين فيغو.. (فيديو)
Reuters
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وقع فريق برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه سيلتا فيغو (2-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "بالايدوس"، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الفريق الكاتالوني مرتين عبر مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز، في الدقيقتين (20 و67).

ورد أصحاب الأرض في كل مرة بهدف التعادل بواسطة المهاجمين، الروسي فيودر سمولوف، وإياغو أسباس، في الدقيقتين (50 و88) على الترتيب.

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واكتفى برشلونة بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 69 نقطة، وتقدم إلى الصدارة متجاوزا بفارق نقطة غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي سيحل ضيفا على إسبانيول متذيل الدوري برصيد 24 نقطة فقط، غدا الأحد.

بينما رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 34 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: RT 

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