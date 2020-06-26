شاهد.. رونالد يهدر فرصة ذهبية ويسجل هدفا ويصنع هدفين

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس إلى تحقيق فوز ساحق على ضيفه ليتشي (4-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، وذلك في الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبدأ الدون رونالدو المواجهة بإهدار فرصة ذهبية للتسجيل قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، عندما تحرر من الرقابة وتلقى كرة مرفوعة من ضربة ركنية وسددها برأسه وهو وجها لوجه مع المرمى، لكنها اعتلت العارضة بقليل.

وعوض رونالدو "صاروخ ماديرا" الفرصة الضائعة، عند الدقيقة 53، بتمريره كرة على طبق من ذهب لزميله النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي وضعها في المقص الأيمن.

وعاد رونالدو في الدقيقة 62 وأحرز الهدف الثاني بنفسه من ضربة جزاء حصل عليها البرتغالي بنفسه أيضا.

وجاء رونالدو وصنع الهدف الثالث لزميله الأرجنتيني الآخر المهاجم البديل غوازالو هيغوايين، في الدقيقة 83، بتمريرة رائعة بالكعب، قبل أن يختتم المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، رباعية "البيانكونيري" بحلول الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

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ونفذ رونالدو 9 ركلات هذا الموسم في الدوري الإيطالي، سجلها بنجاح، وهو ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا لأهداف من ركلات الجزاء في الدوريات الخمس الكبرى، بعد الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، الذي سجل 10 أهداف من ركلات جزاء، فيما ذهب الترتيب الثالث للاعب آخر في الكالتشيو، وهو دومينيكو كريشيتو لاعب فريق جنوى الذي سجل 7 أهداف.

ورفع رونالدو (35 عاما) هدفه رقم 23 في الموسم الحالي "للكالتشيو" ويشغل المركز الثاني في قائمة الهدافين مقلصا الفارق إلى 4 أهداف فقط بينه وبين المتصدر تشيرو إيموبيلي.

ووصل النجم البرتغالي إلى هدفه رقم 55 مع يوفنتوس في جميع المسابقات، إضافة إلى 16 تمريرة حاسمة.

ويتربع يوفنتوس على عرش صدارة الدوري برصيد 69 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو، الذي يستضيف فيورنتينا، يوم السبت.

المصدر: وكالات