شاهد.. يوفنتوس يعمق جراح ليتشي

ألحق فريق يوفنتوس الهزيمة الرابعة على التوالي بضيفه ليتشي (4-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحملت ثنائية فريق "السيدة العجوز" توقيع كل من النجوم: الأرجنتيني باولو ديبالا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني غوازالو هيغوايين، والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، في الدقائق (53، و62 من ضربة جزاء، و83، و85) على الترتيب.

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وأكمل ليتشي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه فابيو لوتشيوني، في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

وحقق يوفنتوس بذلك انتصاره الخامس على التوالي ورفع رصيده إلى 69 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه لاتسيو، الذي يستضيف فيورنتينا، يوم السبت.

في المقابل، تعرض ليتشي للهزيمة الرابعة على التوالي وتوقف رصيده عند 25 نقطة، وبقي في المركز الثامن عشر على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT