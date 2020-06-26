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مدرب برشلونة يعول على تعثر ريال مدريد

الرياضة

مدرب برشلونة يعول على تعثر ريال مدريد
Reuters
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أعرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن ثقته في تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، خلال المباريات المقبلة، وفوز فريقه بلقب بطل الليغا.

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وقال كيكي سيتين خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة سيلتا فيغو، ضمن منافسات الجولة 32 من الليغا: "جميع الفرق تحب الدفاع بشكل جيد وعند امتلاك الكرة تهاجم أيضا، وهذا ما سيفعله فيغو، ويمتلكون مهارات عالية في الهجوم ولاعبين يعرفون ماذا يفعلون بالكرة، وأذكياء وقادرين على تعقيد المباراة أمامنا، لهذا سيكون لقاء صعبا".

وكشف سيتين عن قناعاته بإخفاق ريال مدريد في أي مباراة قادمة: "بالطبع سيحدث هذا، ما زال هناك 7 مباريات ومن الصعب الفوز بها جميعا، تعادلنا ولم يحدث معهم هذا، ولكن هذه لعبة أحيانا تفاجئنا، وفي الحقيقة يمرون بفترة جيدة مثلنا أيضا، ولكن كل شيء يمكن أن يحدث، وأثق في أنهم سيخطئون في أي لحظة".

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ويتصدر ريال مدريد قائمة الليغا برصيده 68 نقطة، متقدما على برشلونة، بفضل المواجهات المباشرة.

وعن استعداد لاعبه البرازيلي آرثر ميلو، الذي وافق للانتقال إلى صفوف يوفنتوس، للمباراة، أكد كيكي: "في البداية سأستمر في الاعتماد عليه، وهذا لاعب سنحتاجه في المباراة المهمة القادمة، وسيتدرب معانا وبعد ذلك سيقوم بالسفر مع إمكانية اللعب، ويجب التعامل بأن هذا الضجيج لن يؤثر عليه، وسيقدم أفضل ما لديه عند المشاركة".

المصدر: وكالات 

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