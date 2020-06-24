ريال مدريد يستعيد صدارة الليغا من برشلونة من بوابة مايوركا (فيديو)

أنجز ريال مدريد مهمته أمام ضيفه ريال مايوركا بفوزه عليه (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح الجناح البرزيلي فينيسيوس التسجيل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

وضاعف قائد الفريق الملكي وقلب دفاعه النابض سيرخيو راموس النتيجة بحلول الدقيقة 56 من عمر المباراة، مسجلا هدفه الـ 69 في الليغا.

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ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 68 نقطة، واستعاد الصدارة من برشلونة، بفضل المواجهات المباشرة.

بينما بقي ريال مايوركا في المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 26 نقطة فقط.

المصدر: وكالات