شاهد.. لاعب يسجل هدفا "بغرابة" في مرماه

تسبب اللاعب الفرنسي جيفري كوندوجبيا في خسارة فريقه فالنسيا أمام مضيفه إيبار، في المباراة التي جمعتهما، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل جيفري كوندوجبيا هدف الفوز الوحيد لفريق الخصم بتسديدة "متقنة" في مرماه خطأ، في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول للقاء.

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وتوقف رصيد فالنسيا بعد هذه الهزيمة عند 46 نقطة، ويشغل المركز الثامن في جدول ترتيب الليغا.

بينما رفع إيبار رصيده إلى 32 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر، مبتعدا قليلا عن منطقة شبح الهبوط.

المصدر: وكالات