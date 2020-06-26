 
مباشر
عاجل
حكومة الإنقاذ الموالية للحوثيين: اليمن على أبواب كارثة صحية كبرى جراء انعدام المشتقات النفطية

المغربي حكيمي يرفض العودة إلى ريال مدريد

الرياضة

المغربي حكيمي يرفض العودة إلى ريال مدريد
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o6nt

رفض المغربي أشرف حكيمي العودة إلى ناديه ريال مدريد، بعد نهاية فترة إعارته مع بروسيا دورتموند، مفضلا الرحيل نهائيا عن صفوف الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مصادر برنامج "الشرنجيتو" الإسباني، اليوم الجمعة، أن حكيمي لن يعود مرة أخرى إلى ريال مدريد، حيث يرغب في الانتقال إلى فريق آخر، لمواصلة اللعب أساسيا.

ومن المتوقع أن يوافق فلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي، على رحيل اللاعب مقابل 50 مليون يورو، خاصة أن لديه عقد مع النادي يستمر حتى صيف 2021.

وأبدت أندية إنتر ميلان ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ، اهتمامها بضم الظهير الأيمن، إضافة إلى رغبة بوروسيا دورتموند في استمرار اللاعب المغربي معه.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا