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رسميا.. ميلان يمدد عقد مهاجمه الواعد حتى 2024

الرياضة

رسميا.. ميلان يمدد عقد مهاجمه الواعد حتى 2024
AFP PACO SERINELLI
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أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي تجديد عقد مهاجمه لورينزو كولومبو، البالغ 18 عاما حتى 2024.

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ولم يعرف كولومبو سوى قميص ميلان، متدرجا في مراحله السنية وصولا للفريق الأول.

وظهر كولومبو في المباراة الرسمية الأولى له مع الفريق الأول لميلان في الدقائق الأخيرة أمام يوفنتوس، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا والتي انتهت سلبية.

وسجل المهاجم الشاب 9 أهداف في 6 مباريات بدوري الشباب بقميص "الروسونيري".

وغاب كولومبو عن المنتخب الإيطالي في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، التي أقيمت في البرازيل العام الماضي، بسبب الإصابة.

وعند عودته من الإصابة شارك مع ميلان أمام شيتاديلا وسجل 3 أهداف في 45 دقيقة بدوري الشباب الدرجة الثانية "بريمافيرا".

ويمتلك كولومبو معدلا تهديفيا رائعا، بواقع هدف لكل 30 دقيقة، وساهم في عودة الفريق للدرجة الأولى للشباب.

المصدر: وكالات

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